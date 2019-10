Gazzetta - Il Napoli ha l'obbligo di fermare l'Atalanta, Dea brava ad individuare fianchi scoperti

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport analizza quello che sarà il match di stasera tra Napoli ed Atalanta, soffermandosi ovviamente sulle ambizioni di entrambe le squadre: "Non sarebbe comunque una scelta da Ancelotti, e tantomeno da Gasperini. Per quanto si stia scollinando solo la decima giornata, come diceva ieri Gasp «è una partita che non si può definire decisiva, ma conta anche per la classifica». Chiamiamolo pure scontro diretto in chiave Champions: il Napoli ha l’«obbligo» di frenare la rivale oggi a +3, la Dea ha la prospettiva di piazzare una fughetta già dopo un quarto di campionato. Difficile pensare ad un Napoli timido nel cercare la vittoria, ma dovrà farlo con intelligenza: l’Atalanta è specializzata nell’individuare i fianchi scoperti delle avversarie. E giocare con la testa libera (ancora Gasp: «Stare davanti deve essere un vantaggio, non una difficoltà») in certi casi aiuta".