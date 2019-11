Gazzetta - Il Napoli ha perso i suoi leader: un gesto di Hamsik ha fatto riflettere i calciatori

"Narrano dalle viscere dello spogliatoio del Napoli che i messaggi recapitati alla fine del mese scorso da Marek Hamsik a tutti i suoi compagni di squadra del Napoli – annunciando il suo arrivo in città e un invito a cena per l’intero gruppo – abbiano fatto riflettere più di un giocatore". A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui in casa Napoli starebbe pesando anche l'assenza di un vero leader. Gli ultimi due che si sono dimostrati tali sono Raul Albiol e Marek Hamsik, andati via rispettivamente in estate e lo scorso febbraio. E la Rosea prende spunto proprio da un gesto dell'ex capitano per affrontare il tema:

"Gesti così non si vedono più abitualmente. Insomma Marekiaro ha mostrato senza bisogno di marketing, effetti speciali o post social, come si è leader di un gruppo. Concretamente. Che poi a quella cena non tutti siano andati è anche un sintomo del malessere che sta avvolgendo un ambiente in chiara difficoltà, che appare smarrito più che spaccato. Perché qui non si tratta di buttare la croce addosso a qualcuno o inseguire gruppi di complottisti, ma registrare che la partenza di alcuni giocatori importanti, non solo per il rendimento in campo, stia pesando parecchio in casa Napoli".