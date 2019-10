Gazzetta - Il Napoli minimizza, ma la tribuna di Insigne è un segnale forte

Esiste un caso Insigne oppure no? Ne parla La Gazzetta dello Sport dopo l'esclusione del capitano che è andato addirittura in tribuna a Genk: "A margine di una gara deludente il caso Insigne, che ovviamente in casa Napoli cercano di minimizzare, ma è un segnale forte. E trattandosi del capitano finire addirittura in tribuna per scelta tecnica, ipse dixit Ancelotti, non è proprio un qualcosa che accada ogni giorno in una squadra".