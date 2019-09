Gazzetta - Il Napoli non vince malgrado una superiorità netta: vecchie abitudini lasciano perplessi

Qualche tempo fa, quando sulla panchina del Napoli c'era Maurizio Sarri, capitava più spesso che il Napoli dominasse un incontro e poi finisse al tappeto in qualche modo. Con Ancelotti questa peculiarità della squadra è andata perduta, almeno il più delle volte non accade più, ma ieri s'è tornati al passato. E lo sottolinea La Gazzetta dello Sport:

"Vecchie abitudini. Che lasciano perplessi, che provocano tanta amarezza. Sì, perché i tre punti ceduti al Cagliari hanno provocato uno scossone in classifica. Dopo appena cinque giornate l’Inter è già scappata via e sulla sua scia c’è rimasta la Juve. Vecchie abitudini, dicevamo, perché anche lo scorso anno il Napoli ha perso punti fondamentali proprio in partite dal pronostico scontato o quasi. Non è bastato l’arrembaggio finale e gli inserimenti di Llorente e Milik: il Napoli non ha saputo vincere nonostante una superiorità netta".