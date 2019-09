Gazzetta - Il post-Liverpool di Koulibaly: riposo in famiglia, ha voluto leggere tutti i messaggi dei tifosi

Autore di un'ottima prestazione martedì sera col Liverpool, Kalidou Koulibaly ha ricevuto decine e decine di messaggi dai tifosi e ha voluto leggerli tutti. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che svela come il centrale senegalese ha passato il giorno dopo Napoli-Liverpool: "Ieri Kalidou si è goduto la giornata di riposo in famiglia, coccolandosi i figli napoletani Seni e la neonata Nessi, con la moglie Charline. Nello splendido terrazzo della nuova casa affittata a Posillipo, dove sino a pochi mesi fa viveva Albiol con la sua famiglia. Il padrone di casa è un certo Ciro Ferrara, uno che la Champions l’ha vinta e a Kalidou potrebbe raccontare come si fa. Ieri i messaggi arrivati al difensore del Napoli sono stati migliaia e lui ha voluto leggerli tutti, come fossero coccole e carezze".