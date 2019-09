Gazzetta - In Champions tutta un'altra velocità e intensità, l'Atalanta non regge le 3 punte: Gasp cambierà

La Champions s'è rivelata un altro mondo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ne analizza le caratteristiche, proponendo le riflessioni di Gasperini dopo il brutto ko all'esordio con la Dinamo Zagabra. Mercoledì sera Gasperini è stato chiaro: "Dobbiamo pensarci: possiamo reggere questi ritmi, per il calcio offensivo che facciamo? O dobbiamo pensare a un calcio un po’ meno spregiudicato?". E' evidente il differente livello di velocità, intensità e anche tecnica che ci si trova ad affrontare in Europa. Per questo già dalle amichevoli estive aveva dubitato sull’opportunità di adottare sempre e comunque con l’Atalanta un atteggiamento, filosofico e anche tattico, di cui i tre giocatori offensivi sono diventati il foglio illustrativo. Possibile quindi un 3-5-2 più solido e allo stesso tempo mutabile nel solito 3-4-1-2: con Malinovskyi o Pasalic nel ruolo di incursore eventuale e Gomez (o Ilicic) da seconda punta mobile; oppure con la coppia colombiana Muriel-Zapata.