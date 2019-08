Gazzetta incorona Manolas: "È già leader, con Koulibaly formerà una coppia insuperabile"

“Al resto ci pensa Kostas Manolas che, nel giro di due settimane, è diventato il vero leader della difesa napoletana, in attesa del rientro di Kalidou Koulibaly”. Così scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che elegge il centrale greco come migliore in campo nella sfida al Marsiglia: “Sul piano fisico non teme nessun confronto, con lui al centro dell’area di rigore non ce n’è per nessuno. Con Koulibaly formerà una coppia insuperabile”.