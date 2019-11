Gazzetta - Insigne-ADL, rapporto nullo: destino per lui ed altri tre azzurri sembra lontano

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio il momento del Napoli, in vista del match di stasera contro il Genoa: "È necessario, però, che scatti una tregua. In questo momento, la squadra ha bisogno di ritrovare la serenità e la concentrazione per affrontare il Genoa ed evitare ulteriori complicazioni. Il San Paolo dovrà mettere da parte la rabbia e sostenere la squadra e il proprio capitano. Insigne è un caso da un paio di anni, ha già conosciuto la contestazione di Fuorigrotta e il suo rapporto con De Laurentiis è praticamente nullo. L’impressione è che il futuro del capitano e di alcuni suoi compagni (Koulibaly, Mertens, Callejon) sarà lontano da Napoli".