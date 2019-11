Gazzetta - Insigne contestato, Ancelotti ha pensato anche di escluderlo per la sfida col Genoa

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport spiega come Lorenzo Insigne sia uno dei più bersagliati dal pubblico napoletano, in seguito all'ammutinamento post Salisburgo: "La domanda è: come sarà accolto dal San Paolo? L’ipotesi più probabile è che la squadra tutta verrà contestata. Ma è quella di Insigne la posizione più delicata. Tra il capitano e l’ambiente napoletano il feeling s’è interrotto da tempo, così come con Ancelotti e De Laurentiis. Le parti vivono di sopportazioni e questo stato di cose non agevola il compito di nessuno. Insigne potrebbe non avere la serenità per affrontare un momento del genere, s’era pensato che l’allenatore potesse escluderlo dalla gara di stasera. Un’ipotesi senza riscontro. D’altra parte, il cammino del Napoli deve riprendere, la stagione è iniziata appena da tre mesi e ce ne sono altri sette prima di arrivare alla fine.