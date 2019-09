Gazzetta - Insigne convocato, ma è improbabile giochi: il suo rientro è già stato programmato

Nel corso della sua conferenza stampa, Ancelotti ha parlato di turnover spiegando che saranno diverse le rotazioni in attacco. Contro la Sampdoria è stato convocato anche Lorenzo Insigne, ma - si legge su La Gazzetta dello Sport - è improbabile che Ancelotti lo utilizzi: il suo rientro è stato programmato per martedì sera. Prima c’è la Samp, dicevamo, ci sono tre punti da non perdere per tenere a vista Juventus e Inter.