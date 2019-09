Gazzetta - Insigne e Milik salteranno la Sampdoria: entrambi soffrono per problemi muscolari

Insigne e Milik non saranno disponibili per la gara di sabato pomeriggio, contro la Sampdoria. Ecco quanto si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Anche ieri, i due hanno svolto un lavoro differenziato secondo tabelle personalizzate: entrambi soffrono per problemi muscolari. Con loro, in disparte, anche Tonelli. Intanto, sono rientrati Elmas, Gaetano e Zielinski, impegnati con le rispettive nazionali e si sono aggregati direttamente al gruppo. Loro tre saranno tra i convocati".