Gazzetta - Insigne e quella bugia per giocare contro la Juve: Ancelotti infastidito da quell'episodio

C’è qualcosa che non funziona nel rapporto tra giocatore, allenatore e presidente. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che torna ad un episodio della scorsa stagione: "Le parti non si sono mai prese, era sembrato che l’incontro del primo maggio scorso, a casa Ancelotti, alla presenza di Mino Raiola, l’agente del capitano, avesse eliminato ogni contrarietà, ma così non è stato. Quel giorno, Insigne s’era lamentato pure della posizione in campo, chiedendo di ritornare nel suo ruolo di esterno sinistro e non al fianco della prima punta. E l’allenatore qualcosa ha cambiato sul piano tattico pur di assecondarne la richiesta. Nulla è servito. Anzi, il rapporto s’è incrinato nuovamente dopo la bugia di Torino, alla seconda giornata, quando pur di non saltare la sfida con la Juventus, il capitano tenne nascosto a tutti il risentimento muscolare che poi l’avrebbe costretto alla resa alla fine del primo tempo e a saltare la convocazione in Nazionale ".