Gazzetta - Insigne-Gattuso, arrivata la svolta: patto per tenere il Napoli in Europa

Insigne-Gattuso, insieme per tenere il Napoli in Europa, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando della situazione del capitano azzurro, che ha la necessità di riprendersi nuovamente il Napoli e rilanciarlo in classifica. Il Napoli ha provato a svoltare, esonerando Carlo Ancelotti e affidando la panchina a Rino Gattuso, ma per capire se sarà servito tutto questo servirà un mese, dopo aver affrontato Inter, Lazio e Juve, le big del momento, oltre alla Fiorentina, gara che inaugurerà il girone di ritorno. Per Insigne l’inizio di un nuovo corso - si legge - potrebbe essere arrivato con l'abbraccio liberatorio con Gattuso al termine della gara col Sassuolo, finita con una vittoria che mancava da oltre due mesi. E tutti e due hanno intravisto in questo successo il momento della svolta - si legge - per sancire un tacito patto: riportiamo il Napoli in alto, si sono promessi.