Gazzetta - Insigne non pensava di giocare così poco: è insoddisfatto e poco decisivo

Insigne è uno dei riferimenti dell'Italia. Paradossalmente, avverte più fiducia da Mancini che da Ancelotti. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport accomunando il suo destino a quello di Bernardeschi: "Nei rispettivi club non pensavano di giocare così poco, o con così poche sicurezze. Forse soprattutto Insigne, che con quella fascia al braccio, e meno concorrenza rispetto alla juventino, una volta rimasto aveva pensato ad un Napoli costruito (anche) intorno al suo talento. Invece per ora Insigne è molto poco profeta in patria, un giocatore insoddisfatto, poco decisivo e poco «comodo» nel ruolo di esterno di un 4-4-2, verrebbe da dire «precario» se non suonasse così male. Che ha perso un po’ della fiducia di Ancelotti e ha riscoperto incomprensioni (la sostituzione contro l’Arsenal...) che sembravano superate e invece sono tornate a galla dopo la panchina contro il Brescia e l’esclusione per «scelta tecnica» di Genk".