Gazzetta - Insigne, rinnovo lontano: ADL fermo sui suoi parametri e non vuole pressioni

Dopo la gioia del gol ritrovato contro il Salisburgo, sembra tornare il sereno tra il Napoli e Lorenzo Insigne. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, non vede all'orizzonte novità sulla questione rinnovo: "In discussione, tra l’altro, le parti hanno anche la questione contrattuale. Mino Raiola ha già incontrato più volte sia il presidente sia Cristiano Giuntoli, ma l’intesa è ancora lontana, ci sono parametri economici oltre i quali il club non intende andare e su questo De Laurentiis è molto fermo, non ammette pressioni. Insigne sa che se vuole continuare a fare parte del progetto Napoli, deve stare alle indicazioni della società. Il Napoli ha bisogno del suo talento e non può accontentarsi di averlo a mezzo servizio, ovvero, privo di continuità. Un giocatore che guadagna uno stipendio di 4,5 milioni di euro all’anno non può sentirsi uno qualunque, deve garantire l’impegno e la qualità oltre ad un atteggiamento consono al suo ruolo di capitano".