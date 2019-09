Gazzetta - Insigne rischia di saltare anche il Liverpool: al club non è piaciuta la sua decisione sull'infortunio

Lorenzo Insigne, che si è infortunato contro la Juventus, rischia di saltare non solo la Sampdoria, ma anche il Liverpool. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Martedì, a Fuorigrotta, ci saranno i campioni in carica del Liverpool per la prima giornata. E non è escluso che Ancelotti debba fare a meno di Lorenzo Insigne, costretto a fermarsi al termine del primo tempo all’Allianz Stadium per un problema muscolare, avvertito già durante la fase di riscaldamento, ma tenuto nascosto ai sanitari. Una decisione, la sua, che non è piaciuta al club".