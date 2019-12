Gazzetta - Insigne, volto cupo a Villa D'Angelo: al capitano sta andando tutto storto

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, raccontando la cena di Natale in casa Napoli, si è soffermata anche sugli umori di alcuni azzurri, tra questi ovviamente quello del capitano azzurro Lorenzo Insigne: "Il momento è delicato, lo dimostra pure il volto cupo di Lorenzo Insigne, giunto alla cena accompagnato dalla signora Jenny, sua moglie. Il capitano non ha sorriso, segno di quanta possa essere la sua sofferenza in questo momento in cui nulla gli sta andando per il verso giusto".