Gazzetta insiste su Icardi: "Nonostante le dichiarazioni ADL è pronto a sedersi al tavolo"

Mauro Icardi al Napoli, affare da cancellare? Non per la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Stando alla rosea nell’ambito delle ipotesi, dunque, è da considerare anche l’attaccante argentino dell’Inter, nonostante De Laurentiis abbia dichiarato che non lo acquisterà. “La convinzione è che dinanzi alla possibilità dell’affare, siederà subito al tavolo della trattativa”, si legge oggi sul quotidiano.