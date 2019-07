Gazzetta - Inter, Icardi convocato ma fuori dal progetto: l'argentino non partecipa alla tattica

Icardi, come Nainggolan, è fuori dai piani dell'Inter. L'attaccante argentino che tanto piace al Napoli è stato convocato da Conte per il ritiro di Lugano ma, in pratica, ne resta ai margini, come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Prime esercitazioni tattiche a cui non hanno partecipato Icardi e Nainggolan. I due hanno lavorato con i compagni per la gran parte della giornata, ma poi, quando sono state provate situazioni di partita si sono allenati con un altro preparatore, in un diverso settore di campo, come aveva anticipato Marotta".