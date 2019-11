Gazzetta - Inter, Sanchez ritorna a gennaio: possibile rientro col Napoli

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, parlando della situazione in casa Inter, spiega che il rientro di Sachez potrebbe coincidere proprio con il match che i nerazzurri giocheranno contro il Napoli: "A gennaio, infatti, Conte potrebbe riavere il reparto al completo, con i recuperi di Matteo Politano (starà fuori probabilmente altre due-tre settimane) e soprattutto quello di Alexis Sanchez, fermo già da un mese e per cui la data più credibile per il rientro in campo sembra per la sfida contro il Napoli del 5 gennaio".