Gazzetta ipotizza: "Anticipazioni di ADL su Ibra hanno scosso Milik e Llorente"

Arkadiusz Milik e Fernando Llorente sono gli attaccanti di peso chiamati a spingere il Napoli verso traguardi importanti. Uno è qui dal 2016, l'altro è arrivato in estate ed entrambi sono chiamati a segnare sempre e comunque, anche perché la concorrenza potrebbe aumentare. Il presidente De Laurentiis li ha scossi, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Le anticipazioni di Aurelio De Laurentiis sulla possibilità d’ingaggiare Zlatan Ibrahimovic, a gennaio, hanno scosso gli attaccanti del Napoli. In primo luogo proprio Milik, che insieme con Llorente, garantisce la fisicità richiesta nelle aree avversarie. L’eventuale ingaggio dell’ex nazionale svedese, aprirebbe ad una concorrenza difficile da gestire, da prima e seconda scelta, i due perderebbero posizioni e si correrebbe il rischio di demotivarli del tutto. Ma, ovviamente, siamo nel campo delle ipotesi o, per meglio dire, in quello delle suggestioni, così come ha chiarito il presidente".