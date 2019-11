Gazzetta - Irruzione a casa Allan, la Digos indaga nel mondo del tifo: avvertimento alla squadra?

Ci sono altri particolari che emergono dopo il tentativo di furto subito da Allan. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prova a riassumere così la questione: "Praticamente, dalla sua villa non è stata portato via nulla, c’è stato un tentativo di forzare la cassaforte mal riuscito. Il che ha lasciato qualche sospetto negli inquirenti: che quest’incursione non sia stata un atto di ritorsione e di avvertimento per tutta la squadra? Un’ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri di Pozzuoli e la Digos napoletana che sta indagando anche nell’ambito del tifo."