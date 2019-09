Gazzetta - James sogno svanito, ma ADL è sempre stato chiaro: sarebbe arrivato ad una condizione

Si conclude il mercato e con esso anche il tormentone James Rodriguez. Per i tifosi, secondo La Gazzetta dello Sport, si tratta di un sogno svanito. Ma, scrive il quotidiano, "De Laurentiis è stato sempre chiaro e fermo nella sua posizione: il colombiano sarebbe arrivato solo in prestito: il Real alla fine lo ha tenuto. Amen". Alla fine il colombiano è rimasto proprio a Madrid ma ora rischia di restar fuori dalla lista Champions dato che i Blancos hanno in organico tantissimi calciatori di valore nel suo stesso ruolo.