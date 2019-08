Gazzetta - Juve bloccata dalla cessioni: Paratici non può tener fede al patto con Icardi

Per Gazzetta la Juve deve cedere. I blitz in serie di Fabio Paratici confermano che a Torino qualcuno è di troppo. Da tempo il nome di Paulo Dybala è inserito nella lista dei partenti, ma sinora gli acquirenti non hanno avuto successo. Né il club di Andrea Agnelli intende accontentare la volontà nerazzurra che porterebbe a uno scambio tra Icardi e la Joya. Con Dybala confermato insieme a Higuain e Mandzukic, è impossibile che la Juve tenga fede al patto con Maurito.