Gazzetta: "Juve non è spettacolare come il Napoli di Sarri, chissà se lo diventerà mai..."

Il triennio di Maurizio Sarri al Napoli è indimenticabile per la bellezza del gioco prodotto dalla squadra azzurra, che all'epoca fece incetta di complimenti. Sia al Chelsea che alla Juve, però, l'allenatore toscano s'è adattato al materiale a disposizione e non è - per ora - riuscito ad esprimere la stessa bellezza, come scrive anche La Gazzetta dello Sport:

"La Juve non è spettacolare e divertente come lo era il Napoli di Sarri e resta il dubbio se lo diventerà mai, però questa partita lascia sensazioni positive se la squadra correggerà certi difetti. Anche le scelte del tecnico stavolta hanno convinto e pagato a partire da Cuadrado, preferito a Bernardeschi, il migliore dei bianconeri".