Gazzetta - Koulibaly-Allan, sotto gli standard a causa delle nazionali: da tempo ADL chiede modifiche

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli, analizzando il momento di alcuni azzurri: "È il pensiero del presidente Aurelio De Laurentiis che da tempo vorrebbe un ridimensionamento delle attività delle nazionali. Infatti se Koulibaly e Allan finora sono stati decisamente al di sotto dei loro standard è perché di fatto hanno saltato la preparazione con la squadra, per via degli impegni con Senegal e Brasile in Coppa d’Africa e d’America".