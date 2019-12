Gazzetta - Koulibaly in dubbio per l'Inter, situazione da valutare

La presenza di Kalidou Koulibaly resta in dubbio per la sfida all'Inter, con il difensore ancora alle prese con l'infortunio muscolare subito contro il Parma. Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Attualmente, è infortunato e potrebbe rientrare per la gara con l’Inter o, al massimo, in quella successiva, all’Olimpico contro la Lazio, nell’ultima gara del girone d’andata".