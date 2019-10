Gazzetta - Koulibaly, incisione negativa: meno palle recuperate e minutaggio inferiore dello scorso anno

Tra i giocatori meno in forma in questa prima fase di stagione c'è Kalidou Koulibaly. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport ha posto proprio l'attenzione del difensore senegalese: "In particolare il difensore in campionato ha inciso parecchio in negativo. Le statistiche a confronto nelle prime sette giornate degli ultimi due campionati dicono che Kalidou recupera la metà dei palloni (24, erano 48) e discorso simile per i palloni intercettati (6 contro 11), anche perché ha giocato meno (403’ contro 630’)".