Gazzetta - Koulibaly irriconoscibile, troppi errori quest'anno: sente la mancanza di Albiol

Fin qui non è stata la miglior stagione della sua carriera. Kalidou Koulibaly sta vivendo un momento particolare, di difficoltà, in cui incappa in qualche sbaglio di troppo. Ad analizzare la situazione è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "I suoi errori sono stati determinanti nelle due sconfitte finora rimediate dal Napoli. Contro la Juventus, la sua autorete nel recupero causò la prima delusione. Contro il Cagliari, invece, si fece sorprendere dalla ripartenza di Nandez e dal colpo di testa vincente di Castro. L’ultimo in ordine di tempo, poi, l’ha commesso contro l’Atalanta, sbagliando il tempo dell’uscita in occasione del pari di Ilicic. Incertezze continue, determinate anche dalla poca serenità. La coppa d’Africa della scorsa estate gli avrà lasciato scorie. A Koulibaly manca la forma dei giorni migliori e tutto questo lo rende nervoso. Il gol del Cagliari lo mandò fuori giri tanto da meritarsi espulsione e squalifica. Mercoledì, invece, è stato tra i più agitati nel contestare Giacomelli. La partenza di Albiol, probabilmente, gli ha tolto un riferimento e ne sta pagando le conseguenze".