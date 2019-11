Gazzetta - Koulibaly risente dell'addio di Albiol: ora deve assumersi maggiori responsabilità

Kalidou Koulibaly è uno dei migliori difensori del mondo, ma in quest'ultimo periodo anche lui sta deludendo le aspettative. Troppi errori individuali da parte suo, errori a cui i tifosi del Napoli non erano di certo abituati. E, per La Gazzetta dello Sport, il motivo va ricercato anche nell'assenza di Raul Albiol, andato via la scorsa estate dando così maggiori responsabilità al senegalese:

"Guardate il rendimento di Kalidou Koulibaly, decisamente deficitario in questa prima parte della stagione. Certi errori del difensore senegalese – alcuni decisamente clamorosi – sono anche frutto di una diversa situazione tattica della difesa, che prima era registrata e guidata proprio dallo spagnolo, passato al Villarreal. È come se KK avesse perso certezze e riferimenti, che ora vanno ritrovati, con l’esperienza e l’aiuto di tutti. Koulibaly, uomo di grande spessore, deve assumersi maggiori responsabilità, che non significa prendersi il pallone e portarlo avanti per cercare di rimediare a qualche papera, ma aiutare questa squadra a lasciar perdere la frenesia per far emergere saggezza e capacità di lettura dei momenti più delicati della partita".