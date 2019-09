Gazzetta - Koulibaly rovina una rimonta epica: il momento più crudele della sua carriera

Il 4-3 può anche essere il momento più crudele di una carriera, scrive la Gazzetta dello Sport per raccontare dell'autogol di Koulibaly: "Un gigante alla fine di una partita negativa che, forse per questo, va sulla palla con troppa foga e la mette vicino all’incrocio. Solo che l’incrocio è alle sue spalle e la porta è la sua. Il calcio è crudele e bellissimo allo stesso tempo anche perché certe sere diventa così, un gomitolo di storie che si mischiano fino a confondersi. Koulibaly, che in questo stadio nel 2016 ha visto segnare Simone Zaza, nel 2018 ha fatto gol di testa oltre il novantesimo e nel 2019, ancora oltre il novantesimo, rovina una rimonta epica con un autogol".