Gazzetta - Koulibaly si è svalutato: ecco il suo valore attuale

L’impressione è che la valutazione di Koulibaly sia diminuita e che quella attuale si aggiri i intorno ai 65-70 milioni di euro. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "Cifra che sarebbero pronti a investire almeno altri 4 club oltre al Manchester United. Ci sono Arsenal, Chelsea, Tottenham e Everton disposti ad avviare una trattativa col Napoli. Carlo Ancelotti, neo allenatore dell’Everton lo ha inserito al primo posto nella lista dei rinforzi chiesti. Ma la questione non è facile da affrontare, perché De Laurentiis non sembra disponibile a discuterne per gennaio, al massimo se ne riparlerà a giugno".