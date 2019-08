Gazzetta - L'idea di Ancelotti: un 4-2-3-1 senza riferimenti per gli avversari che ruota su 5 uomini

“Al di là dei colpi di mercato, vari ed eventuali, Ancelotti ha in mente un 4-2-3-1 molto elastico e tatticamente evoluto, che oltre ad Allan ruoti attorno alle qualità di Fabian, Piotr e Elif: i tre ragazzi terribili. Senza dimenticare la «chioccia» José Callejon uno che, a parte il portiere, al Napoli ha fatto di tutto in questi anni”. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che si sofferma sulla pagina dedicata al Napoli oggi in edicola sull’idea tattica di Carlo Ancelotti: “Un triangolo scaleno, capace di ruotare, non dando riferimenti agli avversari, con un mediano che arriva alla conclusione e si inserisce, un esterno che taglia e comunque tutti devono essere capaci di inquadrare la porta dai 20 metri con efficacia. Il centravanti unico riferimento, è un concetto che non affascina Ancelotti”