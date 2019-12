Gazzetta - L'ombra di Gattuso su Ancelotti: Rino ha gran voglia di rimettersi in gioco

Il destino di Ancelotti è strettamente legato a quelli che saranno i prossimi risultati. Chiaro che la vittoria sembra un risultato imprescindibile, sopratutto per non rischiare di aumentare il distacco dalla zona Champions. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport pone l'attenzione sul nome di Rino Gattuso, primo indiziato per la causa azzurra in caso di esonero di Ancelotti: "Resta la delusione per come questa storia si stia avviando al termine. Ancelotti è a un passo dall’esonero, Rino Gattuso è pronto a subentrargli: altra stranezza, l’allievo sostituirebbe il maestro con tanto di scuse ma con una gran voglia di rimettersi in gioco e di riportare il Napoli in zona Champions".