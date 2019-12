Gazzetta - La notte di Gattuso: il San Paolo apprezzerà uno studioso dal carattere forte

La prima di Rino Gattuso al San Paolo trova ampio spazio anche sulla Gazzetta dello Sport che ne analizza gli aspetti psicologici: "L'emozione l’assalirà salendo le scalette che conducono al terreno di gioco. Si ritroverà nel pianeta Napoli, Rino Gattuso, in una dimensione ancora tutta da scoprire. Sarà la sua notte, quella della prima volta, che avrà i suoi perché. In tre giorni, la sua esistenza è cambiata, c’è stata la svolta. L’ha saputo ammaliare, Napoli, se l’è coccolato sin dal primo momento, incurante di un presente ancora pieno di dubbi e incertezze".

"L’esonero di Ancelotti non ha provocato scossoni tra la gente, perché quel genio di De Laurentiis l’ha subito rimpiazzato con un giovane allenatore del Sud, dal carattere forte, con tanto di competenza della materia. Uno studioso che s’è assunto il compito di analizzare nei particolari le cause del flop napoletano e di trovare le soluzioni per rimettere il Napoli al centro del mondo. Siederà al posto di Carletto, del suo amico, che il destino ha voluto che fosse lui a sostituire per ridare un senso a questa stagione. Il San Paolo sarà tutto per lui, ne apprezzerà quello sguardo tignoso, concentrato".