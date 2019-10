Gazzetta lancia l'appello: "Basta falso nueve, bisogna rilanciare Milik"

Oggi il Napoli non può più permettersi il falso nove. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive così : "Mertens innocuo, ad eccezione di un tentativo fuori di poco. Nel primo tempo le conclusioni più pericolose degli azzurri sono arrivate dai tiri e dalle incursioni di Fabian Ruiz, un centrocampista. Nella ripresa, quando Ancelotti ha inserito Llorente per Insigne e la squadra è rientrata nell’alveo del 4-4-2, il tasso di pericolosità è aumentato, è bastato alzare il pallone per gli stacchi dello spagnolo. C’è bisogno di un centravanti: Llorente alla Altafini è una soluzione per l’ultimo tratto di partita, urge restituire fiducia e autostima a Milik".