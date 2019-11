Gazzetta lancia l'idea: "Perchè Napoli non organizza ritiro a Malta durante pausa natalizia per ritrovare la serenità?"

Proposta di riappacificazione complessiva. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport avanza un'idea per ritrovare serenità nel club azzurro: "Il Napoli organizzi un bel ritiro dopo la pausa natalizia a Malta. L’occasione per rasserenare l’ambiente-squadra, con famiglie al seguito, e per girare una pellicola di successo, ché Aurelio De Laurentiis a sbancare il botteghino per le feste è stato abituato per anni: «Natale a Malta». E chissà che il film non finisca come quello della stagione 2006-2007 del Milan di Ancelotti. Quell’autunno per Carletto – almeno per quello che riguarda l’aspetto squisitamente sportivo – per certi versi fu più complicato dell’attuale a Napoli".