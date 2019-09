Gazzetta - Lista Champions, l'escluso dovrebbe essere Tonelli

I movimenti dell’ultima giornata hanno ulteriormente chiarito la situazione in casa Napoli per la lista che il club dovrà presentare stasera per la Champions. Alla fine dovrebbe essere una lista da 24 (il 25° potrà essere solo un portiere o un altro Primavera) e, con le partenze last minute di Chiriches e Verdi, rischia di rimanere escluso dall’elenco Lorenzo Tonelli, che dopo aver avuto diversi pretendenti alla fine è rimasto al Napoli, anche a causa della partenza del collega Chiriches: lo evidenzia la Gazzetta dello Sport.