Gazzetta - Llorente scalpita: Ancelotti pensa di schierarlo titolare già con la Samp

Fernando Llorente scalpita in vista della Sampdoria. L’intenzione dell’allenatore è di portarlo nella condizione migliore per averlo a disposizione per la ripresa, tra due sabati: al San Paolo, ci sarà la Sampdoria. L’idea di Ancelotti, secondo La Gazzetta dello Sport, è di gettarlo nella mischia subito, senza aspettare oltre. D’altra parte, il giocatore s’è presentato già in buone condizioni fisiche e ci sono probabilità abbastanza alte che possa esordire già dal primo minuto, contro la formazione blucerchiata. Ma prima dovrà battere la concorrenza di Mertens.