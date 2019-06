Gazzetta: "Lorenzo finalmente Magnifico: si scrolla di dosso l'etichetta di bello ma incompiuto"

“Lorenzo finalmente magnifico”. Così titola nelle sue pagine interne l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a proposito di Lorenzo Insigne. Il quotidiano scrive a proposito del capitano del Napoli dopo la prestazione da trascinatore (un gol fantastico e un assist) nel 2-1 dell’Italia contro la Bosnia: “Il solletico di certe giocate l’ha sempre sentito scorrere nella pancia, giù giù fino a quel piede che sa disegnare ricami da far innamorare. Ma gli capita che restino graffiti lasciati lì a metà, idee abortite dalla fretta, dall’imprecisione o da tutte e due. Stavolta no, con una maglia di un’altra sfumatura di azzurro no: in quattro giorni, da Atene a Torino, si è staccato dalla maglia l’etichetta di bello ma spesso incompiuto”.