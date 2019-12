Gazzetta - Lotta interna senza precedenti, il progetto di Ancelotti fortemente in discussione

Carlo Ancelotti in discussione. Il Napoli non vince da tanto (troppo) tempo, ed è chiaro che anche la sfida di stasera potrebbe essere indicativa per il futuro del tecnico sulla panchina del Napoli. L'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha posto l'attenzione proprio sulla situazione del tecnico e di tutto l'ambiente azzurro: "Il problema vero resta il campionato e quegli 8 punti di distacco dalla zona Champions Sa bene, Ancelotti, che il suo progetto è stato fortemente compromesso dagli eventi dell’ultimo mese. Il suo Napoli non vince da 8 partite (6 pareggi e 2 sconfitte) tra campionato e Champions ed il settimo posto attuale sta mortificando le aspettative di un’intera città. Una serie di negatività che hanno generato una lotta interna senza esclusione di colpi".