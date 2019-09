Gazzetta: "Lozano fuori dagli schemi, possibile sia in ritardo di condizione"

Qualcosa sta mancando ad Hirving Lozano. La Gazzetta dello Sport in edicola dedica ampio spazio al momento dell'attaccante messicano: "Contro il Cagliari si sono ripetuti quegli errori che lo scorso anno non hanno permesso di competere fino in fondo con la Juventus. La squadra ha concluso 30 volte verso la porta di Olsen, ma l’ha impegnato soltanto 5 volte. Errori dettati dalla foga della rete a tutti i costi. In questa ricerca disperata, Lozano non è entrato: si è avuta l’impressione che fosse un po’ fuori dagli schemi. Ha provato a starsene largo sulla destra, e quando si è accentrato non ha mai provato la conclusione. Tra l’altro, quella profondità che gli ha chiesto di assicurare Ancelotti non s’è avuta. Potrebbe essere un problema di forma non ancora al meglio, perché anche Lozano è arrivato a Dimaro in ritardo per la Copa America. Ancelotti, in ogni modo, non è preoccupato: conosce bene le qualità del ragazzo seguito dal Mondiale russo."