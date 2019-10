Gazzetta - Lozano meglio da esterno ma la squadra non lo aiuta: così aumentano le difficoltà

Quali sono i principali motivi alla base delle difficoltà di Hirving Lozano? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione dal punto di vista tattico: "L’impressione è che Lozano si trovi meglio partendo da esterno per sfruttare la progressione, e dunque la profondità, ma con una squadra che ultimamente riesce solo a fare un possesso palla orizzontale sterile, verticalizzando pochissimo, ecco che le difficoltà aumentano per un attaccante con le sue caratteristiche. Ma il casa Napoli si sta lavorando anche per questo".