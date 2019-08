Gazzetta - Lozano-Napoli, si può definire settimana prossima: si sogna la trequarti con James ed Insigne

Il Napoli continua a trattare Hirving Lozano. Per il giocatore messicano, infatti, il club azzurro avrebbe nuovamente messo il piede sull'acceleratore, come riporta anche stamattina La Gazzetta dello Sport: "L’esterno del Psv è stato il primo nome indicato da Ancelotti già nello scorso gennaio. Lui è il profilo ideale per quello che vuole l’allenatore, ovvero, gli inserimenti in profondità. Giuntoli è ritornato a trattare coi dirigenti olandesi, qualcosa potrebbe definirsi all’inizio della prossima settimana. Il diesse ha offerto 42 milioni e conta molto sulla volontà del giocatore che vuole giocare la Champions League dalla quale è rimasto fuori il Psv. Napoli ha un sogno: Lozano, James Rodriguez e Insigne a supporto di Mauro Icardi.