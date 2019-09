Gazzetta - Lozano partirà dalla panchina: è rientrato a 48 ore dalla sfida alla Samp

Llorente sarà titolare contro la Sampdoria, mentre Hirving Lozano partirà inizialmente dalla panchina. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "L’esterno messicano è stato l’ultimo a rientrare dagli impegni delle nazionali. Lui è volato dal centro America e ha raggiunto Castel Volturno soltanto nel pomeriggio di giovedì, praticamente a 48 ore dalla gara con i doriani. Una scelta ponderata, perché l’allenatore lo vuole nella forma migliore per martedì sera. È vero che c’è prima il campionato, ma il pensiero del Liverpool non può non essere considerato. E Lozano è un elemento troppo importante per rischiarlo prima dell’evento Champions".