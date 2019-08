Gazzetta - Lozano torna martedì dall'Olanda: Ancelotti vuole utilizzarlo con la Juve

Hirving Lozano è il quarto colpo dell'estate del Napoli, ma contro la Fiorentina non ci sarà. Dopo l'allenamento di ieri, il messicano è stato costretto a tornare in Olanda per concludere l'iter burocratico per il passaggio in Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport: "Niente Firenze. Lozano non è stato inserito nell’elenco dei convocati per la trasferta di Firenze. Il giocatore ritornerà in Olanda per sistemare alcuni aspetti burocratici e dovrebbe rientrare a Napoli al massimo martedì per riprendere gli allenamenti. Ancelotti ha già fatto sapere che conta di utilizzarlo sabato prossimo, all’Allianz Stadium, nello scontro diretto, contro la Juventus. Il tecnico avrà un quadro migliore delle sue condizioni dopo averlo valutato in allenamento la prossima settimana".