Gazzetta - Lozano vuole riprendersi il Napoli: col 4-3-3 avrà più chance

Nelle idee di Ancelotti c'è anche quella di cambiare modulo passando al 4-3-3. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che questo è lo schieramento preferito dai veterani, cominciando da Insigne. Ma anche uno come Lozano potrebbe esaltarsi come esterno. Il quotidiano sottolinea: "Nella partita senza gol e tante pecche contro il Genoa, l’azione più pericolosa è partita da un cross da destra di Lozano e colpo di testa di Elmas, fermato dal portiere Radu solo poco prima che la sfera superasse per intero la linea di porta. Con Mertens che il centravanti lo ha già fatto e Insigne e il messicano che potranno invertirsi sulle due fasce, magari il Napoli può ritrovare brillantezza e imprevedibilità in attacco".