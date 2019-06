Gazzetta - Lukaku-Inter: Conte ha dato il via libera, sarebbe il sostituto di Icardi

Non solo il Napoli su Romelu Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club partenopeo dovrebbe far fronte alla concorrenza dell'Inter di Conte: "Bisognerà essere davvero convincenti, però, perché c’è la concorrenza dell’Inter da battere. Il neo allenatore, Antonio Conte, ha dato l’ok per tentare l’affondo col Manchester, ma anche i nerazzurri hanno la necessità di cedere. In primo luogo, proprio Mauro Icardi del quale Lukaku prenderebbe il posto".