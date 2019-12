Gazzetta: "Manca un rigore al Napoli, Var non interviene su atterramento di Manolas"

Manca ancora un rigore al Napoli, penalizzato nella sfida al Bologna. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Altro caso nel preserale di Napoli-Bologna. Non quello del presunto fallo all’80’ su Maksimovic di Sansone prima del gol: qui c’è una valutazione diretta dell’arbitro Pasqua, sembra anche esserci un consulto col Var e l’arbitro che tiene il punto. No, succede tutto poco dopo: all’83’ su punizione di Insigne Svanberg atterra Manolas in area. Niente, anche in questo caso. Il Var è un salvagente, ma in caso di chiaro ed evidente errore il suo compito è intervenire"