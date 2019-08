Gazzetta - Manolas-Kou coppia scudetto: come cambia la difesa coi due giganti

Dopo sei anni in maglia azzurra, Raul Albiol ha deciso di tornare in patria e il Napoli non s'è fatto trovare impreparato, muovendosi subito sul mercato e andando a prendere Kostas Manoas dalla Roma per affiancare l'altro gigante Kalidou Koulibaly. "Con il greco nasce un tandem per giocarsi lo scudetto", scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta forte sulla bella coppia di centrali azzurra e spiega come cambierà la difesa con due uomini così aggressivi davanti a Meret:

"L’idea del muro s’è subito concretizzata, l’arrivo del nazionale greco consentirà di elevare dinanzi a Meret una vera e propria barriera, a difesa di quanto saranno in grado di produrre gli attaccanti: se il Napoli dovesse trovare maggiore concretezza sotto porta e subire meno gol del solito, allora il sogno potrebbe anche realizzarsi. Perché Manolas e Koulibaly sono pronti a redimere le voglie di chi si presenterà al loro cospetto durante la stagione. Che si tratti di Ronaldo o Lukaku, tanto per intenderci, nulla potrà loro fare paura. Il gioco di Ancelotti li porterà ad alzarsi parecchio, ad agire a ridosso dei centrocampisti ma, rispetto al passato, la velocità di entrambi dovrebbe evitare sorprese nelle ripartenze degli avversari. Alle spalle dei due ci sono Chiriches e il giovane Luperto che il club ha voluto tenere".